Как правильно выбрать кулич на Пасху
Как правильно выбрать кулич на Пасху, рассказали россиянам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
При выборе кулича нужно обратить внимание на его вес, размер и срок годности. В частности, очень маленький, но тяжёлый вариант может быть просто непропечённым. Кроме того, стоит посмотреть, есть ли на нём трещины.
Специалисты рекомендуют взять кулич в руку и попробовать соотнести его вес с объёмом. Он не должен быть сильно большим и пышным, если его вес маленький. Также не стоит покупать подгоревшие куличи, подчеркнули в Роскачестве.
Верхушка кулича должна быть целой и непотрескавшейся. Трещины могут свидетельствовать о том, что был нарушен технологический процесс производства, предупреждают специалисты.
Срок хранения куличей с более натуральным составом доходит до 15 суток, а у некоторых может дойти даже до 40 дней.
Среди допустимых ингредиентов в составе – яйца, дрожжи, изюм, цукаты, ароматизаторы, соль, сливочное масло, маргарин, мука. А для верхушки обычно используют кондитерскую посыпку, цукаты, орехи, мармелад.