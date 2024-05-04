Как правильно выбрать кулич на Пасху

10:11, 04 мая 2024, ПАИ

Как правильно выбрать кулич на Пасху, рассказали россиянам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

При выборе кулича нужно обратить внимание на его вес, размер и срок годности. В частности, очень маленький, но тяжёлый вариант может быть просто непропечённым. Кроме того, стоит посмотреть, есть ли на нём трещины.

Специалисты рекомендуют взять кулич в руку и попробовать соотнести его вес с объёмом. Он не должен быть сильно большим и пышным, если его вес маленький. Также не стоит покупать подгоревшие куличи, подчеркнули в Роскачестве.

Верхушка кулича должна быть целой и непотрескавшейся. Трещины могут свидетельствовать о том, что был нарушен технологический процесс производства, предупреждают специалисты.

Срок хранения куличей с более натуральным составом доходит до 15 суток, а у некоторых может дойти даже до 40 дней.

Среди допустимых ингредиентов в составе – яйца, дрожжи, изюм, цукаты, ароматизаторы, соль, сливочное масло, маргарин, мука. А для верхушки обычно используют кондитерскую посыпку, цукаты, орехи, мармелад.