Утреню с чином погребения совершил митрополит Арсений в Троицком соборе в Пскове
Утреню с чином погребения в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова совершил в канун Великой субботы митрополит Псковский и Порховский Арсений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
«Его высокопреосвященству сослужили настоятель кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) и местное духовенство», – рассказали в епархии.
В богослужении приняли участие многочисленные паломники и прихожане собора.
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