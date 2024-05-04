Утреню с чином погребения совершил митрополит Арсений в Троицком соборе в Пскове

11:42, 04 мая 2024, ПАИ

Утреню с чином погребения в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова совершил в канун Великой субботы митрополит Псковский и Порховский Арсений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

«Его высокопреосвященству сослужили настоятель кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) и местное духовенство», – рассказали в епархии.

В богослужении приняли участие многочисленные паломники и прихожане собора.