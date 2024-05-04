Митрополит Арсений поздравил верующих с Пасхой

12:05, 04 мая 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений обратился к жителям Псковской области с пасхальным посланием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

«Сегодня мы встречаем праздников праздник, торжество из торжеств – день возрождения истинной, неумирающей жизни, начавшейся с момента Светлого Христова Воскресения. Наши сердца переполняет пасхальная радость, но так было не всегда

В живоносную ночь Воскресения Господня не было торжественных богослужений, многолюдных крестных ходов, а люди во всём мире спокойно спали, даже не представляя, в какое время им довелось жить», – подчеркнул он.

«Сердца апостолов и жён-мироносиц были переполнены болью и страхом. Рухнули все привычные представления народа о Мессии, об избавлении от римского, языческого господства над народом Божиим. Казалось, что и сама память о Христе как о Сыне Божием умерла вместе с Иисусом, Сыном Человеческим.

Не знали они тогда, видя мнимое торжество зла и смерти, что совсем скоро величие и сила Римской империи, которой никто в мире не мог противостоять, будут покорены апостолами – безграмотными рыбаками и земледельцами, а вся высокомудрая греческая философия умолкнет перед евангельской проповедью.

И сегодня для нас день Воскресения Христова – это источник радости, источник смысла жизни. Ведь каждый человек всем своим существом переживает абсурдность, неуместность собственной смерти, даже сознавая её неизбежность. Но воскресший Господь говорит нам о том, что мы не ошибаемся. Нет и не может быть смерти для человеческой души, не может бесследно исчезнуть в небытии личность человека.

Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, даёт нашему естеству силу и возможность воскресения. Смерть приобретает временный характер, становится успением подобно сну. Становится переходом в новую жизнь, в которой уже нет болезней, печалей, старения и умирания.

Верующее сердце чувствует свет грядущей новой жизни. Мы твёрдо знаем, что как смерть Господа Иисуса Христа была похожей на смерть каждого из нас, так будет всеобщее наше воскресение похожим на Воскресение Христово.

Произнося слова песнопения «Воскресение Христово видевше…», мы понимаем, что не видели его своими глазами, но не сомневаемся, что каждую Пасху, каждый воскресный день переживаем его всем сердцем. Иначе, по слову апостола Павла, если Христос не воскрес, то и вера наша напрасна (см. 1 Кор. 15, 17). Вся наша надежда, весь смысл жизни заключается в истинности Воскресения Христова и в Его всеблагом промысле о мире, церкви и каждом из нас.

Именно это позволяет нам вместе с апостолами всегда радоваться, непрестанно молиться и за всё благодарить (см. 1 Фес. 5, 16–18). А ведь они так жили и так чувствовали, несмотря на все тяготы, гонения, пытки и в конечном счёте казни, которые им пришлось претерпеть за проповедь Христа распятого и воскресшего.

В нашем мире, полном страданий и слёз, смерть, по-видимому, продолжает властвовать над родом человеческим. Но этому владычеству положен предел. Смерть Воскресением Христовым уже побеждена. Сама смерть получила смертельную рану, от которой не может исцелиться, и наступит время, когда её вовсе не станет.

И уже сейчас в основе всей нашей жизни лежит радость обетования об этой последней победе и последнем торжестве жизни, которую мы исповедуем в Символе веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», ибо воистину воскресе Христос!» – сказал митрополит Арсений.