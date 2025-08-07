Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Вода на трёх пляжах в Псковской области оказалась непригодна для купания

Вода на трёх пляжах в Псковской области оказалась непригодна для купания, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

На 7 августа качество воды не отвечает требованиям СанПиН в реке Ловати в районе пляжа Великих Лук, в реке Великой в районе пляжа на улице Красноармейской в Пскове, а также в реке Великой в районе пляжа микрорайона Овсище.

Вместе с этим управление направит предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес собственников шести пляжей.

