До +20 градусов ожидается в Псковской области 5 мая
Переменная облачность ожидается в Псковской области 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами будет небольшой дождь, днём – без существенных осадков.
Будет дуть северных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9, днём – от +15 до +20.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 мая 2024
30 территорий Псковской области стали победителями голосования за объекты благоустройства