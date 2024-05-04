До +20 градусов ожидается в Псковской области 5 мая

12:41, 04 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами будет небольшой дождь, днём – без существенных осадков.

Будет дуть северных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9, днём – от +15 до +20.

Атмосферное давление будет ниже нормы.