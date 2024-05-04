32-летнего мужчину разыскивают в Островском районе

15:33, 04 мая 2024, ПАИ

32-летний Александр Желнов пропал в деревне Заборовье Островского района Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

С 22 апреля 2024 года местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. Он был одет в бушлат камуфлированного цвета, жёлтую футболку, чёрные штаны и калоши.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.