Пропавшего прошлым летом псковича продолжают разыскивать полицейские

17:57, 04 мая 2024, ПАИ

Полицейские продолжают разыскивать без вести пропавшего 46-летнего Андрея Петрова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 27 июля прошлого года местонахождение мужчины неизвестно. Последний раз его видели у моста Александра Невского в Пскове.

Приметы: на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавое телосложение, светлые короткие волосы.

Андрей Петров с трудом передвигался, имел проблемы с ногами. У него шатающаяся походка.

Он был одет в серую кепку, очки с чёрной оправой, зелёную футболку с вырезом на груди, тёмно-зелёную куртку в полоску с капюшоном, чёрные тканевые штаны, резиновые тёмно-синие тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.