Пропавшего прошлым летом псковича продолжают разыскивать полицейские
Полицейские продолжают разыскивать без вести пропавшего 46-летнего Андрея Петрова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
С 27 июля прошлого года местонахождение мужчины неизвестно. Последний раз его видели у моста Александра Невского в Пскове.
Приметы: на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавое телосложение, светлые короткие волосы.
Андрей Петров с трудом передвигался, имел проблемы с ногами. У него шатающаяся походка.
Он был одет в серую кепку, очки с чёрной оправой, зелёную футболку с вырезом на груди, тёмно-зелёную куртку в полоску с капюшоном, чёрные тканевые штаны, резиновые тёмно-синие тапки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.