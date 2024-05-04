Более 40 медалей завоевали псковичи на Кубке города Великие Луки по карате
41 медаль завоевали псковичи на открытом турнире по карате WKF «Кубок города воинской славы Великие Луки», который прошёл сегодня, 4 мая, сообщил ПАИ председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.
Турнир прошёл в разделах «индивидуальное ката», «ката группа», «индивидуальное кумите», «командное кумите». В нём приняли участие более 130 спортсменов из разных районов Псковской области.
Псков представляла команда клуба «Будокан Атэми», состоящая из 26 человек. «Спортсмены показали яркие и зрелищные поединки и выступления в ката, создавая серьёзную конкуренцию хозяевам турнира», – рассказал Антон Потебня.
Псковичи привезли 13 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей.
Заключительным турниром в этом сезоне станет Кубок города Пскова по карате WKF «Тигр Шотокан», который состоится 25 мая.