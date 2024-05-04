Более 40 медалей завоевали псковичи на Кубке города Великие Луки по карате

20:14, 04 мая 2024, ПАИ

41 медаль завоевали псковичи на открытом турнире по карате WKF «Кубок города воинской славы Великие Луки», который прошёл сегодня, 4 мая, сообщил ПАИ председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

Турнир прошёл в разделах «индивидуальное ката», «ката группа», «индивидуальное кумите», «командное кумите». В нём приняли участие более 130 спортсменов из разных районов Псковской области.

Псков представляла команда клуба «Будокан Атэми», состоящая из 26 человек. «Спортсмены показали яркие и зрелищные поединки и выступления в ката, создавая серьёзную конкуренцию хозяевам турнира», – рассказал Антон Потебня.

Псковичи привезли 13 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Заключительным турниром в этом сезоне станет Кубок города Пскова по карате WKF «Тигр Шотокан», который состоится 25 мая.