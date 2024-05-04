Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Более 40 медалей завоевали псковичи на Кубке города Великие Луки по карате

41 медаль завоевали псковичи на открытом турнире по карате WKF «Кубок города воинской славы Великие Луки», который прошёл сегодня, 4 мая, сообщил ПАИ председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

Более 40 медалей завоевали псковичи на Кубке города Великие Луки по карате. Фото: Антон Потебня

Турнир прошёл в разделах «индивидуальное ката», «ката группа», «индивидуальное кумите», «командное кумите». В нём приняли участие более 130 спортсменов из разных районов Псковской области.

Псков представляла команда клуба «Будокан Атэми», состоящая из 26 человек. «Спортсмены показали яркие и зрелищные поединки и выступления в ката, создавая серьёзную конкуренцию хозяевам турнира», – рассказал Антон Потебня.

Псковичи привезли 13 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Заключительным турниром в этом сезоне станет Кубок города Пскова по карате WKF «Тигр Шотокан», который состоится 25 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 мая 2024

Более 40 медалей завоевали псковичи на Кубке города Великие Луки по карате
03 мая 2024

Себежские спортсмены-туристы привезли домой серебро
03 мая 2024

Межрегиональный турнир по художественной гимнастике проходит в Пскове
03 мая 2024

Пскович стал призёром чемпионата России по велоспорту
03 мая 2024

Спортсменка из Псковской области стала чемпионкой России по настольному теннису
03 мая 2024

Спортсмены из Новоржева стали призёрами чемпионата и первенства России по К-1
03 мая 2024

Шпажисты Псковской области заняли пятое место на Гран-при в Москве
03 мая 2024

Стали известны результаты международных соревнований по зимнему плаванию, которые прошли в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...