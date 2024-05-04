Благоустроительные работы продолжаются в Пушкинском заповеднике

21:06, 04 мая 2024, ПАИ

Благоустроительные работы продолжаются в Пушкинском заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

От растительного и бытового мусора были очищены берег реки Сороти, автомобильная стоянка у деревни Воронич и старинный погост около неё, фамильные кладбища Осиповых и Вульфов в городище Воронич, Сумароцких – Шелгуновых в урочище Дериглазово, а также надгробные памятники родственников и знакомых писателя Александра Пушкина и прихожан Воскресенской и Георгиевской церквей.

Жители села Велье и ученики Ильинской средней школы Красногородского района также провели благоустроительные работы на территории городища. Вдоль дороги, ведущей на площадку городища, были высажены молодые берёзки.