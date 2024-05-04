Почему не получается похудеть, рассказала врач Гусейнова

21:40, 04 мая 2024, ПАИ

Почему вес стоит на месте и как избавиться от лишних килограммов, рассказала врач-эндокринолог Раисат Гусейнова, сообщает «Известия».

Когда человек начинает худеть, его вес активно снижается, но затем стабилизируется и остаётся на одном уровне. Такое явление носит название «плато». Специалисты объясняют подобный феномен тем, что организм замедляет некоторые функции для экономии энергии. То есть замедляется обмен веществ, а вместе с ним снижаются и темпы похудения.

Если вес стоит на месте, то эксперты рекомендуют не сдаваться. Образ жизни, рассчитанный на похудение, необходимо продолжать, и тогда вес обязательно начнёт снижаться.