Почему не получается похудеть, рассказала врач Гусейнова
Почему вес стоит на месте и как избавиться от лишних килограммов, рассказала врач-эндокринолог Раисат Гусейнова, сообщает «Известия».
Когда человек начинает худеть, его вес активно снижается, но затем стабилизируется и остаётся на одном уровне. Такое явление носит название «плато». Специалисты объясняют подобный феномен тем, что организм замедляет некоторые функции для экономии энергии. То есть замедляется обмен веществ, а вместе с ним снижаются и темпы похудения.
Если вес стоит на месте, то эксперты рекомендуют не сдаваться. Образ жизни, рассчитанный на похудение, необходимо продолжать, и тогда вес обязательно начнёт снижаться.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 мая 2024
В Псковской области на 98-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Воронков