Полиция продолжает разыскивать пропавшего 32-летнего псковича

22:49, 04 мая 2024, ПАИ

Сотрудники полиции продолжают разыскивать 32-летнего Андрея Петрова, пропавшего без вести 7 июня прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина жил в Пскове на улице Новосёлов. В последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спорткомплекса «Электрон».

Рост Андрея Петрова – 165 сантиметров, у него худощавое телосложение и короткие русые волосы. Он был одет в чёрную куртку фирмы «Найк», спортивные штаны и чёрные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову) или 59-63-22 (дежурная часть УМВД).