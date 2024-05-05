Владимир Путин поздравил россиян и православных с Пасхой

10:25, 05 мая 2024, ПАИ

Президент Владимир Путин поздравил россиян и православных с Пасхой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание», – сказал он.

«И сегодня в условиях серьёзных вызовов христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», – добавил глава государства.

Президент отметил, что пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления.

Глава государства также поздравил с Пасхой патриарха Кирилла. Он поблагодарил предстоятеля РПЦ за неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение ценностей православия, традиций народа России и воспитание подрастающего поколения, а также «за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления Отечества».

Путин добавил, что праздник Пасхи, который отмечают христиане всего мира, пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, дарит им радость и надежду, укрепляет в вере. Кроме того, президент пожелал патриарху здоровья и всего наилучшего.