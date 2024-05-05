День математика появился в России
Новый профессиональный праздник – День математика – будет отмечаться зимой, 1 декабря. Внести его в календарь распорядился председатель правительства Михаил Мишустин, информация об этом появилась на сайте Правительства РФ.
«Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Подписанным распоряжением Министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом», – говорится в сообщении.
С инициативой об установлении такого праздника в Правительство РФ обратился ректор МГУ Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошёл в МГУ в ноябре 2023 года.
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