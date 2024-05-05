В двух деревнях Псковского района отключат электричество 7 мая
Отключение электроэнергии планируется в деревнях Будник и Тучино Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации района.
«7 мая 2024 г. планируется отключение электроэнергии с 10:00 до 16:30 в связи с ремонтом оборудования», — говорится в сообщении.
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