В двух деревнях Псковского района отключат электричество 7 мая

17:01, 05 мая 2024, ПАИ

Отключение электроэнергии планируется в деревнях Будник и Тучино Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации района.

«7 мая 2024 г. планируется отключение электроэнергии с 10:00 до 16:30 в связи с ремонтом оборудования», — говорится в сообщении.