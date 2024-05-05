Мужчина пострадал при опрокидывании авто в кювет в Стругокрасненском районе

18:35, 05 мая 2024, ПАИ

Водитель Renault Duster пострадал при опрокидывании авто в кювет у деревни Яблонец в Стругокрасненском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».

Прибывшие пожарные деблокировали водителя с помощью гидравлического инструмента и предали медикам для госпитализации в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.