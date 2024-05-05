Мужчина пострадал при опрокидывании авто в кювет в Стругокрасненском районе
Водитель Renault Duster пострадал при опрокидывании авто в кювет у деревни Яблонец в Стругокрасненском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные деблокировали водителя с помощью гидравлического инструмента и предали медикам для госпитализации в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>