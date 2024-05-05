В Себежском районе отменяют сразу несколько пригородных автобусных рейсов
В Себежском районе сократится число пригородных автобусных рейсов из-за нехватки водителей, сообщает газета «Призыв».
С 10 мая отменяются рейсы:
- по маршруту № 808 Себеж – Великие Луки по средам, четвергам и субботам;
- по маршруту № 101 Себеж – Идрица в воскресенье (доехать из Идрицы и из Себежа пассажиры могут по междугороднему маршруту № 526 Псков – Себеж и Себеж – Псков);
- по маршруту № 115 Себеж – Рос – Щебзавод в 18:40 из Себежа (остаются рейсы из Себежа в 7:40, 10:40, 12:10, 14:45, 16:10);
- по маршруту № 102 Себеж – Сосновый Бор в воскресенье отправление из Себежа в 7:52, 10:05, 15:20, 19:10 (остаются рейсы из Себежа в Сосновый Бор в 8:50, 11:17, 13:20, 17:10).
При этом в апреле умерли два водителя, рассказала директор Себежского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс» Любовь Устенко.
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