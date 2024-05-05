Неизвестные подожгли бывшую типографию в Новоржеве
Неизвестные устроили поджог в одном из помещений бывшей типографии в Новоржеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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