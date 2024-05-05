Неизвестные подожгли бывшую типографию в Новоржеве

21:10, 05 мая 2024, ПАИ

Неизвестные устроили поджог в одном из помещений бывшей типографии в Новоржеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Обстоятельства произошедшего выясняются.