Протоирей Козлов: людям не стоит бояться конца света

10:09, 06 мая 2024, ПАИ

Людям не надо бояться конца света, поскольку страх – дело не христианское, считает председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, пишет РИА Новости.

Первые христиане относились к наступлению последних времён не со страхом, а с радостью о приближении Царствия Божия, поэтому людям не стоит бояться наступления конца света, пояснил он.

Времена и сроки наступления последних времён не знают ни люди, ни ангелы, а только Отец Небесный, поэтому различные исчисление дня и года наступления конца света бессмысленны, сказал протоирей Максим Козлов.

Если человек испытывает страх перед различными катаклизмами – апокалипсисом, ядерной войной, третьей мировой войной, то нужно вспомнить о личной встрече с Богом, которая может наступить у каждого в любой день, поэтому всегда нужно бдеть и молиться, заключил он.