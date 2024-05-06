В Латвии просят не запрещать закупки запчастей для поездов в России и Белоруссии

09:52, 06 мая 2024, ПАИ

Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, «Пассажирские поезда») попросил сейм страны исключить запрет на закупки комплектующих для поездов в России и Белоруссии, пишет РИА Новости.

Комиссия латвийского сейма рассматривает поправки в закон о закупках, предполагающие, что заказчик устанавливает требование к участникам тендеров исключить покупку товаров российского и белорусского производства.

Новая норма, как считают в PV, может существенно повлиять на работу компании. В парке перевозчика имеются поезда советского производства, большая часть запчастей к ним производилась на российских и белорусских предприятиях. При этом заменить их европейскими поставщиками проблематично, а большую часть — невозможно.



«Если не предусмотреть разумное исключение, PV сможет эксплуатировать тот подвижной состав, которым владеет и управляет, только до тех пор, пока в ее распоряжении не будет остатка запасных частей, которые в некоторых случаях будут использоваться уже этой весной», — говорится в письме компании.

В результате придется сократить количество составов на линиях.