Известный психолог напала на сотрудницу отеля в Москве

10:06, 06 мая 2024, ПАИ

Известный гештальт-психолог Татьяна Саморукова-Затучная напала на сотрудницу отеля в Москве и устроила дебош, пишет Lenta.ru.

Саморукова-Затучная шесть лет проживает в отеле в центре Москвы. Женщина попросила убрать свой номер и вышла из себя, когда узнала, что номер мужа оставили без уборки. Она спустилась в лобби и обрушила свой гнев на сотрудницу отеля, сидящую на ресепшене. После психолог перешла к прямым угрозам, ударила девушку и угрожала убить ее.

«Ты здесь без году неделя, а я шесть лет живу. Неси за нее ответственность. За ******* (нахальную) ***** (нехорошую девушку), хамящую. Я, наверное, не просто так здесь шесть лет», — кричала она. После нецензурной ругани и удара рукой психолог кинула в девушку переносным кассовым аппаратом и ушибла ей плечо.



Саморукова-Затучная сотрудничает с Газпромом, Роснефтью и десятками других крупных команий. Сейчас на сайте Общества практикующих психологов «Гештальт-подход» профиль Татьяны «временно отключен».