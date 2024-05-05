Троих мужчин задержали за стрельбу в Петербурге

13:56, 05 мая 2024, ПАИ

Троих петербуржцев задержали за стрельбу в канун Пасхи, сообщает «Фонтанка».

Накануне вечером в полицию позвонил житель Коломны и сообщил, что из окна дома 4 по Дровяному переулку кто-то стреляет из пистолета. Прибывший наряд ППСП задержал 35-летнего выпившего мужчину, который, сидя дома, решил попалить из травматического оружия. В результате хулиганской выходки никто не пострадал, а вот к стрелку у правоохранительных органов вопросы. У пистолета ИЖ, который был изъят в ходе осмотра, спилен номер. Официально за задержанным никакого оружия не числится. На мужчину оформлен протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В восьмом часу вечера жители 16-й линии Васильевского острова тоже пожаловались на стрельбу. По словам очевидцев, двое мужчин достали из багажника «Киа Рио» оружие и начали шуметь. Всё это происходило во дворе дома 53.

Полиция задержала на месте происшествия двух мужчин 37 и 40 лет. Стреляли они из аэрозольного пистолета «Пионер» и пневматической винтовки. Гражданским оружием оба нарушителя не владеют. На жителей города также составили протокол о мелком хулиганстве и закрыли их в камере. В автомобиле «Киа Рио» помимо прочего нашли страйкбольные гранаты.