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Общество

Как похудеть к лету без диет: советы врача

Как похудеть к лету без диет, рассказала психолог по пищевому поведению Ксения Забатурина, сообщает «Газета.ру».

Специалист рекомендует ввести график питания. «Необходимо иметь полноценные завтрак, обед и ужин», – отметила Ксения Забатурина. Приёмы пищи должны содержать белок, сложные углеводы, жиры, клетчатку и продукты, богатые кальцием.

Кроме того, ускорить процесс похудения поможет медленное пережёвывание пищи, частое и обильное питьё и достаточное количество сна.

Психолог призывает не ждать быстрых результатов. Попытки похудеть строго к определённой дате повлекут за собой тревожность и резкое ограничение калорийности, что приведёт к стрессу, замедлению метаболизма. В итоге вес вовсе перестанет снижаться.

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