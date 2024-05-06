Как похудеть к лету без диет: советы врача

10:34, 06 мая 2024, ПАИ

Как похудеть к лету без диет, рассказала психолог по пищевому поведению Ксения Забатурина, сообщает «Газета.ру».

Специалист рекомендует ввести график питания. «Необходимо иметь полноценные завтрак, обед и ужин», – отметила Ксения Забатурина. Приёмы пищи должны содержать белок, сложные углеводы, жиры, клетчатку и продукты, богатые кальцием.

Кроме того, ускорить процесс похудения поможет медленное пережёвывание пищи, частое и обильное питьё и достаточное количество сна.

Психолог призывает не ждать быстрых результатов. Попытки похудеть строго к определённой дате повлекут за собой тревожность и резкое ограничение калорийности, что приведёт к стрессу, замедлению метаболизма. В итоге вес вовсе перестанет снижаться.