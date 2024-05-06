Пьяный скутерист сбил пешехода в Дновском районе

10:27, 06 мая 2024, ПАИ

Пьяный скутерист сбил пешехода у дома № 44 на улице Центральной в деревне Скугры Дновского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













35-летний скутерист совершил наезд на 42-летнего пешехода.

По словам очевидцев, после ДТП пьяные сотоварищи перенесли скутер и спрятали его в кустах.

Прибывшие медики оказали помощь пострадавшему. От госпитализации он отказался. Медицинское освидетельствование показало, что водитель скутера находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.