Пьяный скутерист сбил пешехода в Дновском районе
Пьяный скутерист сбил пешехода у дома № 44 на улице Центральной в деревне Скугры Дновского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
35-летний скутерист совершил наезд на 42-летнего пешехода.
По словам очевидцев, после ДТП пьяные сотоварищи перенесли скутер и спрятали его в кустах.
Прибывшие медики оказали помощь пострадавшему. От госпитализации он отказался. Медицинское освидетельствование показало, что водитель скутера находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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