Вечный огонь зажгут в Острове

10:45, 06 мая 2024, ПАИ

В 11 регионах России в преддверии Дня Победы на 22 мемориальных комплексах будут зажжены Вечные огни сегодня, 6 мая. В Псковской области основной площадкой станет Остров, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В Острове Вечный огонь зажгут на мемориальном комплексе на площади имени Героя Советского Союза К. И. Назаровой. Для символического зажжения будет привезена частица Вечного огня мемориала, открытого в честь 30-летия освобождения Пскова от фашизма. Прямую трансляцию памятной церемонии можно смотреть здесь.

Вечные огни будут зажжены одновременно также в Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском и Краснодарском краях, Новгородской, Саратовской, Челябинской, Самарской, Омской, Сахалинской и Смоленской областях.

В торжественном мероприятии примут участие официальные лица, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие СВО и их родственники, юнармейцы, местные жители.