Программу профилактики ВИЧ-инфекции разработали в Псковской области

10:59, 06 мая 2024, ПАИ

Межведомственную программу по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на 2024–2026 годы разработали в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Программу разработал областной комитет по здравоохранению. Её участниками являются администрации муниципальных образований, социально ориентированные НКО, органы исполнительной власти Псковской области, региональное управление Роспотребнадзора, УМВД РФ по Псковской области, УФСИН России по Псковской области.

Программа направлена на борьбу с ВИЧ-инфекцией – обеспечение качественной и эффективной диагностики, мониторинг лечения, обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, формирование положительного отношения к диспансерному наблюдению и лечению.

На реализацию программы из федерального и регионального бюджетов выделено более 15 млн рублей.