Несколько участков дорог перекроют в Псковской области 9 мая

11:23, 06 мая 2024, ПАИ

Ограничение движения транспорта на некоторых региональных дорогах будет действовать в Псковской области 9 мая. Перекрытие будет связано с проведением торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

С 12:00 до 12:10 будет ограничено движение на участке автодороги Бежаницы – Сущево – Цевло, который проходит по улице Смольной от дома № 1 до дома № 14.

С 12:10 до 12:25 будет перекрыт участок дороги Пушкинские Горы – Локня, который проходит по улице Советской от дома № 26 до дома № 72 в Бежаницах. Объехать можно будет по улицам Лары Михеенко, Смольной и Аэродромной.

Кроме того, с 11:00 до 11:45 будет ограничено движение на участке дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса, который проходит по улице Евстафьева от дома № 3 до дома № 28 на улице Давыдова в селе Новоселье Стругокрасненского муниципального округа в связи с прохождением колонны Бессмертного полка на братское захоронение. Объехать участок можно будет по улице Ручьевской.