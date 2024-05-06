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Происшествия

Девять пожаров и три пала травы произошло в Псковской области за три дня

Девять пожаров и три пала травы ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за трое суток, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

4 мая при пожаре на улице Майской в Пскове погибла 59-летняя женщина. Фото: ПАИ

3 мая палы травы произошли в Гдове и Невеле. Выгорело 0,7 гектара земли.

В тот же день в 22:48 на улице Первомайской в Кунье в жилом доме горела сажа. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

4 мая в 14:51 на улице Коммунальной в Себеже загорелся жилой дом. Сгорела крыша и хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В 17:15 в результате пожара в жилом доме на улице Майской в Пскове погибла 59-летняя женщина. Сгорела кровля, спальня и тамбур. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Пожарным удалось спасти жилой дом, две хозяйственные постройки и автомобиль.

В 18:28 в Псковском районе в деревне Неёлово-1 на улице Комсомольской сгорели две хозяйственные постройки. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

5 мая в 1:39 на улице Тайловский Бор в деревне Новые Бутырки Печорского муниципального округа во время пожара в жилом доме пострадала 68-летняя женщина, её госпитализировали. Огонь повредил пол и стены. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Также в этот день в Псковском районе произошёл пал травы, в результате которого выгорело 0,03 гектара земли.

В 15:58 на улице Братьев Боровковых в Себеже сгорел нежилой дом. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В 17:03 на улице Островской в Палкино на четвёртом этаже многоквартирного пятиэтажного жилого дома сгорел стул. Пожарным удалось спасти квартиру. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

В 20:06 на улице Медицинской в Новоржеве в двухэтажном неиспользуемом строении загорелось потолочное перекрытие. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В 23:04 в деревне Кишкино Гдовского района в двухэтажном жилом доме произошёл пожар, огонь повредил крышу. Пожарным удалось спасти жилой дом. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

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