Глава Пскова объяснил ситуацию со строительством асфальтобетонного завода на улице Леона Поземского

11:21, 06 мая 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале объяснил ситуацию со строительством асфальтобетонного завода на улице Леона Поземского.

Глава города отметил, что ему поступают обращения по поводу предполагаемого строительства асфальтобетонного завода у здания бывшей заправочной станции на улице Леона Поземского, 143.

«Чтобы не было домыслов, поясняю. Арендатор строит комплекс зданий бытового обслуживания, что соответствует разрешенному использованию земельного участка. Согласно информации арендатора, на участке временно складируется оборудование, которое не предназначено для установки на площадке и скоро будет вывезено», - уточнил Борис Елкин.

По его словам, администрация Пскова взяла ситуацию на особый контроль и, в случае выявления нарушений законодательства, примет соответствующие меры.