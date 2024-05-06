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Общество

22 новых Вечных огня газифицировано в 11 регионах России

22 новых Вечных огня газифицировано в 11 регионах России. Об этом ПАИ сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз».

Сегодня с площадки мемориала воинам Великой Отечественной войны, погибшим при освобождении Острова в Псковской области, команду на зажжение огней дали первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, главы и представители других регионов Российской Федерации.

Огни зажглись на мемориалах в Псковской, Новгородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкесской Республике.

Информация о мемориалах также размещена на интерактивной карте портала «Храним огонь Победы». Сайт объединяет материалы об истории, расположении, функциональной и технической составляющей почти 1,7 тысячи Вечных огней и Огней памяти, находящихся в зоне ответственности группы «Газпром».

«В 2023 году в регионах России зажглось 14 новых Вечных огней, около 20 переведены в режим постоянного горения. С начала текущего года к сетевому газу мы подключили пять новых мемориалов, и вот сегодня от природного газа одновременно зажглось еще 22 Вечных огня и Огня памяти. Кроме того, в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», которая инициирована «Газпромом» и проводится в преддверии Дня Победы, по всей стране выполнено техническое обслуживание мемориалов. Газификация, эксплуатация и ремонт огней, их бесперебойное газоснабжение – почетная миссия газовиков по сохранению памяти о героях, подвигах и событиях Великой Отечественной войны», – отметил Сергей Густов.

Отметим, что в соответствии с подписанным 1 мая 2022 года президентом России Владимиром Путиным федеральным законом поставки газа на мемориалы с Вечными огнями и Огнями памяти в России осуществляются на безвозмездной основе.

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