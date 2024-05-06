До +12 градусов ожидается в Псковской области 7 мая

11:50, 06 мая 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 7 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами синоптики прогнозируют небольшой дождь, днём существенных осадков не ожидается.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от -3 до +2 градусов, днём термометры покажут от +7 до +12 градусов.

Атмосферное давление будет низким.