Великолучане рассказали об отдыхе в майские праздники

12:35, 06 мая 2024, ПАИ

Великолучане проводят майские праздники дома с семьёй и детьми, а также занимаются домашними делами. Об этом они рассказали корреспондентам «Первого Псковского».

Некоторые из опрошенных провели время, сочетая отдых и работу на даче. Также великолучане ездили в командировку в Китай на международную выставку в Гуанчжоу и в Москву.

Кроме того, в майские праздники жители Великих Лук планируют пойти гулять с детьми в город и отмечать День Победы.