Великолучане рассказали об отдыхе в майские праздники
Великолучане проводят майские праздники дома с семьёй и детьми, а также занимаются домашними делами. Об этом они рассказали корреспондентам «Первого Псковского».
Некоторые из опрошенных провели время, сочетая отдых и работу на даче. Также великолучане ездили в командировку в Китай на международную выставку в Гуанчжоу и в Москву.
Кроме того, в майские праздники жители Великих Лук планируют пойти гулять с детьми в город и отмечать День Победы.
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