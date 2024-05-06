Сирены завоют в Псковской области 8 мая

12:29, 06 мая 2024, ПАИ

Ежемесячную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут в Псковской области 8 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В 8:00 запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем» с помощью запуска электросирен и громкоговорителей.

Ежемесячная проверка готовности системы оповещения населения проводится для поддержания её в готовности к задействованию по предназначению.