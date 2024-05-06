Об особенностях туризма поговорят на «Серебряном дожде»

12:22, 06 мая 2024, ПАИ

Исполнительный директор компании «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 мая, в 14:00.

Чем отличаются отели в крупных и небольших городах? Есть ли особенности у псковского туризма? Какие сувениры востребованы у туристов? Как попасть на проект «Мастера гостеприимства»? Каковы перспективы развития у компании «Изборск-Парк»?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».