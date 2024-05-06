Суд оставил в силе решение псковского УФАС о внесении ООО «Группа компаний ЯНК» в чёрный список подрядчиков

12:26, 06 мая 2024, ПАИ

Псковское УФАС России включило ООО «Группа компаний ЯНК» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания не согласилась с данным решением и обратилась в суд. Арбитражный суд Псковской области поддержал решение управления, сообщили ПАИ в антимонопольном ведомстве.

ООО «Группа компаний ЯНК» сорвало исполнение контракта по поставке дизельного топлива ГБУ ПО «Псковавтодор». Цена контракта – 11 946 960 руб.

При этом ни в ходе рассмотрения обращения по существу комиссией УФАС России по Псковской области, ни в ходе рассмотрения дела судом доказательств надлежащего исполнения условий контракта и доказательств исправления допущенных нарушений ООО «ГК ЯНК» не представлено. Контракт не исполнен в полном объеме, ни одна из направленных учреждением заявок поставщиком не была исполнена (всего 4 заявки).

Теперь компания в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.