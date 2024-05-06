С наступающим Днём Победы поздравил ветеранов глава Стругокрасненского муниципального округа

14:01, 06 мая 2024, ПАИ

С наступающим Днём Победы поздравил ветеранов глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков, сообщает газета «Струги».

Александр Волков приехал в гости к жительнице блокадного Ленинграда Хилье Константиновне Романовой в деревню Вейтлус. Он пожелал ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботы со стороны близких и подарил открытку, единовременную денежную выплату и цветы.

Агитбригада из районного Дома культуры устроила под окнами Хильи Константиновны концерт. Послушать песни собрались также её родственники и местные жители. Открытки и георгиевские ленточки ветеранам вручила социальный координатор Стругокрасненского отделения фонда «Защитники Отечества», руководитель центра добровольчества района Татьяна Образцова.

Кроме того, Александр Волков приехал в Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов к 97-летней участнице Великой Отечественной войны Лидии Степановне Долотенко.

«Спасибо вам за мирное небо, за подвиги, которые вы совершали ради нашей страны, за труд в послевоенное время. Вы – гордость нашего округа. Здоровья вам крепкого, живите долго, чтобы непременно встретили ещё не один День Победы!» – поздравил Лидию Степановну Александр Волков и вручил ей открытку, цветы и единовременную денежную выплату.