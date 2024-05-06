Инвалиды СВО смогут получить автомобили с ручным приводом

13:56, 06 мая 2024, ПАИ

Участники СВО, получившие тяжёлое ранение, смогут получить специальные средства передвижения, в том числе и автомобили с ручным приводом. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях сегодня, 6 мая, пишет «Парламентская газета».

Личный автомобиль поможет участнику СВО, которому сложно передвигаться самостоятельно, найти работу и помогать семье, а также быть более мобильным, отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Кроме того, это решение поддержал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Законопроект коснётся около 400 бывших военнослужащих, которые не могут ходить и вынуждены находиться в инвалидном кресле. Специальный транспорт будут выдавать за счёт средств фонда «Защитники Отечества».