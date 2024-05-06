Псковичка стала призёром всероссийских соревнований по фехтованию

14:46, 06 мая 2024, ПАИ

Псковичка Ева Белоцерковская стала бронзовым призёром всероссийского турнира по фехтованию на шпагах среди девушек до 15 лет «Окские клинки» памяти Германа Свешникова и Людмилы Шишовой. Соревнования прошли в Дзержинске, сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Всего в соревнованиях приняли участие 102 фехтовальщицы из Московской, Нижегородской, Калужской, Тульской и Владимирской областей, а также Москвы, Татарстана и Хабаровского края. Псковскую область представляла только Ева Белоцерковская.

На пути к полуфиналу псковичка выиграла у спортсменки из Тульской области Станиславы Третьяковой, кандидата в мастера спорта из Москвы Виталии Гелагаевой, спортсменки из Нижегородской области Варвары Лебедевой и спортсменки из Москвы Анастасии Мозговой. В полуфинале Ева Белоцерковская уступила представительнице Нижегородской области, кандидату в мастера спорта Полине Смирновой, которая позже стала победительницей соревнований.

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