Сферы ведения заместителей губернатора Псковской области перераспределены

14:49, 06 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение, которым внесены изменения в сферы ведения, которые курируются его заместителями. Распоряжение связано с кадровыми изменениями: заместитель главы региона Александр Серавин покинул свой пост в связи с переходом на работу в Санкт-Петербурге, вице-губернатором была назначена Ольга Тимофеева.



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко

















Согласно документу глава региона через руководителя аппарата правительства области Андрея Вьюнова курирует, координирует и направляет деятельность управления информационной политики, управления внутренней политики и управления МСУ и территориального развития. Ранее за координацию их работы отвечал Александр Серавин. Первый заместитель губернатора Вера Емельянова теперь курирует управление цифрового развития и связи правительства.

К сфере ведения вице-губернатора Ольги Тимофеевой отнесены комитет по культуре (ранее находился в сфере ведения Веры Емельяновой), комитет по туризму (ранее – в сфере ведения Нинель Салагаевой), комитеты по спорту и по молодежной политике (ранее – в сфере ведения Александра Серавина), комитет по охране объектов культурного наследия (ранее – в сфере прямого ведения главы региона).

Распоряжение подписано губернатором Михаилом Ведерниковым 3 мая 2024 года.