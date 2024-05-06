24 мая в Пскове пройдёт акция «На работу на велосипеде»

15:10, 06 мая 2024, ПАИ

24 мая в Пскове пройдёт акция «На работу на велосипеде». Об этом ПАИ сообщил начальник отдела трудового воспитания и профориентации Псковского городского молодежного центра Александр Косаржевский.

Акция призвана продемонстрировать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам, поясняют организаторы.

На этот раз в Пскове будут действовать три энергетические точки: на Октябрьском проспекте, на площади Победы и в сквере на Четырёх углах. У организаторов можно будет получить наклейки с символикой акции и энергетический батончик, предусмотрены и подарки от спонсоров.

Регистрация на участие в акции откроется через неделю. За информацией можно следить в этой группе: https://vk.com/bike2work60.