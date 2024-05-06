Поезд «Сила в правде» прибыл в Псков

15:36, 06 мая 2024, ПАИ

Поезд «Сила в правде» прибыл в Псков в понедельник, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Во время торжественного открытия к присутствующим обратился врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

«Сегодня поезд «Сила в правде» находится на той земле, где золотыми буквами вписали свои имена князь Довмонт, Александр Невский, где разбились злые помыслы Густава Адольфа. На той самой земле, которая стала для нас примером массового мужества и героизма во времена Великой Отечественной войны. Несмотря на долгие годы оккупации, на территории региона успешно действовало партизанское движение. Сейчас, когда переписывание истории достигло беспрецедентных масштабов, значимость таких акций трудно переоценить. Замечательно, что акция проходит в нашем городе. Поздравляю вас с наступающим Днём Победы! Нет для нас более значимой даты, чем День Победы. Мы выстоим. Наше дело правое! Победа будет за нами!» – сказал Андрей Вьюнов.

Также гостей поприветствовал руководитель акции генерал-майор Геннадий Тучин.

«Наш поезд прошёл с девизом «Сила в правде». Она должна быть не только в поступках, она должна объединять нас всех. Сегодня ваши братья, отцы, ребята из дивизии выполняют свои задачи. Традиции и слава наших вооруженных сил – всё в этом эшелоне. Сейчас есть много противоречивого в информационных источниках. Сегодня здесь вам расскажут не только о войне, а поделятся впечатлениями, кто и как воевал», – подчеркнул он.

Также с приветственным словом выступил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

«Сегодня у нас замечательное событие, очень важное для нашего города, Города воинской славы. Западный форпост нашего Отечества сегодня встречает замечательный поезд, который носит такое живое и правильное название «Сила в правде». Действительно в этот цифровой век, в сегодняшний наш день сила в правде означает очень многое. Значит, что мы с вами, дорогие ребята, на этой акции должны узнать и помнить множество правильных важных вещей. Сегодня с этой сцены уже было сказано, какая богатая история у нашего большого, любимого города. Но сегодня важно знать, что история происходит вокруг нас, и есть те деструктивные силы, которые пытаются её переиначить, переписать, предложить свою версию. Мы отринем это, это нам чуждо. Нам нужно знать свою историю по-настоящему. Именно поэтому важно проводить такие мероприятия и акции. Спасибо большое от лица главы города Бориса Андреевича Елкина, от себя лично и от всех псковичей за это мероприятие и за эту важную, правильную акцию», – отметил он.

Кроме того, в рамках торжественного открытия акции боевое знамя 631-го артиллерийского полка, который освобождал от фашистских оккупантов в 1944 году Псков, передали на вечное хранение в Военно-исторический музей-заповедник Псковской области.

Напомним, тематический поезд выехал 23 февраля с территории Киевского вокзала Москвы. Всего он пройдёт свыше 34 тысяч километров.

В составе поезда девять вагонов с различной тематикой: «Оружие особого рода», «Этих дней не смолкнет слава», «Юнармия: берём пример с лучших», «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце» и других, с экспозициями, рассказывающими о мужестве и героизме российских военных, и четыре платформы с боевой техникой, различным вооружением со времён Великой Отечественной войны и до наших дней.