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Политика

Руководители Куньинского и Великолукского районов вошли в топ-15 глав муниципалитетов

Глава Куньинского района Олег Лебедев и глава Великолукского района Алексей Кузьмин вошли в топ-15 глав муниципалитетов Псковской области по итогам апреля 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Олег Лебедев занял пятое место в рейтинге с медиаиндексом 379, Алексей Кузьмин – 15-е место с медиаиндексом 90.

На фото: Олег Лебедев. Фото: ПАИ

Олег Лебедев увеличением своей медийности в апреле обязан озвученным им планам по созданию к 2025 году Центра паломничества при храме Воскресения Христова в деревне Клин.

На фото: Алексей Кузьмин. Фото: ПАИ

А медиаиндекс Алексея Кузьмина вырос благодаря освещению в СМИ итогов рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Великолукского района.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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