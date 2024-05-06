Руководители Куньинского и Великолукского районов вошли в топ-15 глав муниципалитетов

15:24, 06 мая 2024, ПАИ

Глава Куньинского района Олег Лебедев и глава Великолукского района Алексей Кузьмин вошли в топ-15 глав муниципалитетов Псковской области по итогам апреля 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Олег Лебедев занял пятое место в рейтинге с медиаиндексом 379, Алексей Кузьмин – 15-е место с медиаиндексом 90.

Олег Лебедев увеличением своей медийности в апреле обязан озвученным им планам по созданию к 2025 году Центра паломничества при храме Воскресения Христова в деревне Клин.

А медиаиндекс Алексея Кузьмина вырос благодаря освещению в СМИ итогов рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Великолукского района.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».