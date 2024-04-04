Великолукский район получит дополнительные 10 млн рублей на содержание дорог

19:45, 04 апреля 2024, ПАИ

Муниципалитеты Псковской области, которые успешно реализовали президентские нацпроекты в 2023 году, получат дополнительное финансирование из областного бюджета. Эти средства районные власти смогут направить на содержание дорог или приобретение дорожной техники. О своём решении губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в ходе рабочей встречи с главой Великолукского района Алексеем Кузьминым сегодня, 4 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В частности, Великолукский район получит дополнительные 10 млн рублей. По словам главы региона, муниципалитет не первый год находится в зелёной зоне по реализации нацпроектов.

Алексей Кузьмин поблагодарил Михаила Ведерникова и отметил, что эти средства пригодятся для формирования муниципального парка дорожной техники.

Ранее сообщалось, что глава Пскова Борис Елкин доложил губернатору о ремонте дорог и предстоящем месячнике уборки города.

Отмечалось также, что в этом году в Псковской области отремонтируют и заменят 80 километров железнодорожных путей.