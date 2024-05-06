Вандалы сломали новую скамейку на автостанции в Печорах
Вандалы сломали новую скамейку в Печорах, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своем Telegram-канале.
«Вчера вечером произошла очень неприятная ситуация. Компания молодых людей сломала новую лавку на автостанции в Печорах», – отметил он.
Глава муниципалитета подчеркнул, что все виновные, а также их родители будут привлечены к ответственности.
Напомним, что ранее в Великих Луках вандалы испортили памятные таблички на Аллее памяти 6-й роты.
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