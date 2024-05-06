Вандалы сломали новую скамейку на автостанции в Печорах

15:33, 06 мая 2024, ПАИ

Вандалы сломали новую скамейку в Печорах, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером произошла очень неприятная ситуация. Компания молодых людей сломала новую лавку на автостанции в Печорах», – отметил он.

Глава муниципалитета подчеркнул, что все виновные, а также их родители будут привлечены к ответственности.

Напомним, что ранее в Великих Луках вандалы испортили памятные таблички на Аллее памяти 6-й роты.