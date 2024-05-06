9 мая движение на некоторых дорогах в Псковской области будет ограничено

16:10, 06 мая 2024, ПАИ

9 мая в связи с мероприятиями в честь Дня Победы вводится ограничение движения транспорта на некоторых региональных дорогах Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С 12:00 до 12:10 будет ограничено движение по участку дороги Бежаницы – Сущево – Цевло, проходящему по ул. Смольной (от дома № 1 до дома № 14) в Бежаницах.

С 12:10 до 12:25 – по участку дороги Пушкинские Горы – Локня, проходящему по ул. Советской (от дома № 26 до дома № 72) в Бежаницах.

Объезд осуществляется по улицам Лары Михеенко, Смольной и Аэродромной.

С 11:00 до 11:45 также будет ограничено движение по участку дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса, проходящему по ул. Евстафьева от дома № 3 до дома № 28 на ул. Давыдова в селе Новоселье Стругокрасненского муниципального округа, в связи с прохождением колонны Бессмертного полка на братское захоронение.

Объезд осуществляется по улице Ручьевской.