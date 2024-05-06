«Газпром межрегионгаз» и Псковская область продолжают работу по расширению газовой инфраструктуры региона

16:27, 06 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели рабочую встречу, на которой обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, динамику догазификации, платёжную дисциплину потребителей, тарифные и налоговые вопросы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз».

В рамках пятилетней программы предусмотрена газификация 54 населённых пунктов в 17 районах региона, при этом в десять районов – Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Стругокрасненский и Усвятский – сетевой газ приходит впервые. В общей сложности доступ к природному топливу получат более 24,7 тысячи домовладений и 69 котельных региона, включая сельскохозяйственные предприятия.

Продолжается работа по догазификации: от жителей региона принято более 18 тысяч заявок, почти все они переведены в договоры, около 14 тысяч из которых исполнены. Стороны договорились усилить взаимодействие для роста числа подключений домов к сетевому топливу.

Также в ходе мероприятия отмечены хорошие показатели платёжной дисциплины: в первом квартале 2024 года просроченная дебиторская задолженность потребителей Псковской области снизилась на 6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам совещания участники подписали протокол.

«Реализация программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы позволяет провести газ даже в отдалённые от регионального центра районы, сделать жизнь людей комфортнее, создать новые стимулы для развития туризма и промышленности. В частности, создаются возможности для подключения площадок Великолукского мясокомбината – одного из крупнейших производителей мясной продукции в стране. Также есть потенциал для увеличения поставок газа другим крупным потребителям, в том числе и предприятию «Криогаз Псков», которое специализируется на производстве СПГ. Мы продолжаем совместную работу с властями субъекта по газификации и догазификации, всегда открыты к диалогу и настроены на дальнейшее конструктивное сотрудничество», – отметил Сергей Густов.