Некоторые деревни Невельского района временно останутся без света 8 мая

17:00, 06 мая 2024, ПАИ

Некоторые населённые пункты Невельского района временно останутся без электроэнергии 8 мая, пишет газета «Невельский вестник».

С 9:00 до 16:00 света не будет в деревнях Дёгтево, Паново, Сыроквашино, Куракино, Гришково и Локтево.

Плановые работы будут проводиться для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.