Некоторые деревни Невельского района временно останутся без света 8 мая
Некоторые населённые пункты Невельского района временно останутся без электроэнергии 8 мая, пишет газета «Невельский вестник».
С 9:00 до 16:00 света не будет в деревнях Дёгтево, Паново, Сыроквашино, Куракино, Гришково и Локтево.
Плановые работы будут проводиться для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
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