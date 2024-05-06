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Общество

Псковский музей объявил сбор семейных фотографий

Псковский музей-заповедник собирает семейные фотографии для демонстрации их во время акции «Ночь музеев – 2024» в Поганкиных палатах, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Псковский музей объявил сбор семейных фотографий. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Мы призываем вас сделать вклад в наполнение этого семейного архива. Вашу крепкую и дружную семью увидят все гости «Ночи музеев – 2024», – отметили в музее.

До 16 мая включительно можно прислать семейные, свадебные, детские и школьные фотографии, сделанные в XX веке, на электронную почту pressa.museumpskov@yandex.ru с пометкой «Семейное фото для Ночи музеев – 2024». К каждой фотографии должна прилагаться подпись, которая будет показана под снимком во время слайд-шоу.

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