Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пскович стал победителем соревнований по фехтованию «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

Пскович Роман Колычев стал победителем региональных соревнований по фехтованию на шпагах «Белые ночи», которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсмена Элла Полторацкая.

Пскович стал победителем соревнований по фехтованию «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Фото предоставила Элла Полторацкая

В соревнованиях приняли участие 88 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Псковской, Ленинградской, Саратовской, Московской, Свердловской, Челябинской и Кировской областей, а также Башкортостана. За награды боролись фехтовальщики от третьего до первого разряда.

Псковскую область на соревнованиях представили Роман Колычев, Гордей Губкин и Ярослав Смирнов.

Роман Колычев в 1/32 финала обыграл фехтовальщика из Санкт-Петербурга Максима Карпова – 12:11, затем в 1/16 финала выиграл у петербуржца Михаила Иванова – 12:9. В 1/8 пскович справился с представителем Ленинградской области Иваном Войновым – 12:9, а в четвертьфинале одержал верх над москвичом Тимофеем Будаевым – 12:3.

Затем Роман Колычев разгромно выиграл у спортсмена из Санкт-Петербурга в полуфинале со счётом 12:2 и уверенно провёл финал, обыграв Юрия Мелихова из Санкт-Петербурга – 12:5.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 мая 2024

Пскович стал победителем соревнований по фехтованию «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
06 мая 2024

Псковичка стала призёром всероссийских соревнований по фехтованию
06 мая 2024

Псковские волейболисты принимают участие в межрегиональном турнире
06 мая 2024

Великолучане стали победителями межрегионального турнира по баскетболу
06 мая 2024

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по гребле
06 мая 2024

Девочки ФК «Псков» стали призёрами регионального этапа международного фестиваля
06 мая 2024

«Луки-Энергия» сыграл вничью в четвёртом туре Второй лиги
06 мая 2024

Спортсмены Псковской области стали бронзовыми призёрами этапа Кубка мира по гиревому спорту

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...