Пскович стал победителем соревнований по фехтованию «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

17:38, 06 мая 2024, ПАИ

Пскович Роман Колычев стал победителем региональных соревнований по фехтованию на шпагах «Белые ночи», которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсмена Элла Полторацкая.

В соревнованиях приняли участие 88 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Псковской, Ленинградской, Саратовской, Московской, Свердловской, Челябинской и Кировской областей, а также Башкортостана. За награды боролись фехтовальщики от третьего до первого разряда.

Псковскую область на соревнованиях представили Роман Колычев, Гордей Губкин и Ярослав Смирнов.

Роман Колычев в 1/32 финала обыграл фехтовальщика из Санкт-Петербурга Максима Карпова – 12:11, затем в 1/16 финала выиграл у петербуржца Михаила Иванова – 12:9. В 1/8 пскович справился с представителем Ленинградской области Иваном Войновым – 12:9, а в четвертьфинале одержал верх над москвичом Тимофеем Будаевым – 12:3.

Затем Роман Колычев разгромно выиграл у спортсмена из Санкт-Петербурга в полуфинале со счётом 12:2 и уверенно провёл финал, обыграв Юрия Мелихова из Санкт-Петербурга – 12:5.

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