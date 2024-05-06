Изборский музей теперь доступен для посещения по понедельникам

17:49, 06 мая 2024, ПАИ

Посетить музейные экспозиции и выставочный зал музея-заповедника «Изборск» теперь можно по понедельникам, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Гостям предлагают посетить музей в составе сборных групп. Экспозицию «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» можно посетить в 12:00, 14:00 и 16:00. Экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры» в составе сборной экскурсии доступна для посещения в 11:00, 13:00 и 15:00. А экспозицию «Русские и сето. Одна земля – общая история» можно посетить в 10:00, 12:00 и 14:00.