Вадим Нэдик и Валерий Удалов вошли в топ-15 медиарейтинга исполнительной власти региона
Новые медиаперсоны появились в апрельском топ-15 медиарейтинга исполнительной власти региона. Ими стали председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик (шестое место, медиаиндекс 436) и врио председателя регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов (12-е место, медиаиндекс 251). Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
Председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик в апреле подвёл итоги работы комитета за десять лет.
А у врио председателя регионального комитета по ветеринарии Валерия Удалова в прошлом месяце состоялось первое большое интервью в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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